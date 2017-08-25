В Берлине возвели стену, ограждающую школьников от проституток

25.08.2017 09:25 · 0 комментариев

В Берлине администрация французской гимназии, расположенной по адресу улица Курфюрстенштрассе, совместно с властями приняла решение о возведение специальной стены. Последняя предназначена для ограждения учащихся от проституток, работающих на этой же улице.

Ограждение достигает 1,5 метров в длину, при этом, по неподтвержденным данным, его строительство обошлось приблизительно в 57 тысяч евро. Однако эти затраты были необходимы, поскольку родители школьников регулярно обращались к местным властям с жалобой о неподобающем поведении «ночных бабочек», которые, невзирая на все запреты, посещали уборные в учебном заведении. Кроме того, девушки, большинство из которых прибыли в Германию из других государств, не имеют собственного жилья и обслуживают клиентов прямо в квартале, подавая плохой пример детям.

На территории, прилегающей к школе, также регулярно находили использованные шприцы и средства индивидуальной контрацепции, которые являются угрозой здоровью гимназистов.

vladtime.ru

гимназия, общественность, проститутки