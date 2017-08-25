В Люнебурге 11-летняя школьница выпрыгнула из окна школы

25.08.2017 09:23 · 0 комментариев

Полиция ведёт расследование после того, как девушка-беженка выпрыгнула с третьего этажа школы в Люнебурге (Lüneburg). Представитель полиции сказал в среду, что полиция не располагает доказательствами внешнего вмешательства. Согласно представленным документам, это была 11-летняя девушка-беженка из Сирии.

В настоящее время полиция рассматривает возможную радикализацию девушки в качестве причины её поступка. Из-за прыжка из окна школы во вторник, 22.08.2017, ребёнок получил сложные переломы рук и ног. Девушка была доставлена спасательным вертолетом в специальную клинику в Гамбург.

Согласно сообщению газеты, девушка приехала в Германию вместе со своей семьей из Алеппо (Aleppo) в Сирии в качестве беженки. Поэтому неясно, может ли она быть немного старше, чем указала семья. Она часто не работала на занятиях в классе и била других учеников. Недавно, по данным издания «Landeszeitung», девушка заявила: «Я очень скоро буду носить платок, поеду в Сирию и стану воевать». Следователи подозревают, что она поддерживала контакты с исламскими кругами в Гамбурге.

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