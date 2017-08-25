Пожар в отеле возле Берлина: сотни людей спасались от огня

25.08.2017 09:21 · 0 комментариев

Из-за крупного пожара в отеле недалеко от Берлина легкие повреждения получили шесть человек. Они пострадали от отравления дымом. В среду вечером, 23.08.2017, около 300 проживающих в отеле были доставлены в безопасное место. Представитель полиции заявил, что огонь вспыхнул в гостиничном номере на третьем этаже, а затем перебросился на застроенный чердак. Полиция предполагает, что нанесен значительный экономический ущерб.

В соответствии с имеющейся информацией, чердак полностью сгорел. Муниципалитет Аренсфельде (Ahrensfelde) обеспечивал ночью приют в детском саду. 147 человек приняли это предложение, а остальные уехали. Причина пожара, потушенного утром, пока неизвестна. Отель построен около 20 лет назад. В здании три этажа и полностью оборудованный чердак.

огонь, отель, пожар