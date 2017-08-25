Депутаты Бундестага требуют санкций против семьи Эрдогана
25.08.2017 09:20 · 0 комментариев
Немецко-турецкие отношения ухудшаются, Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) недавно призвал турок в Германии бойкотировать и не голосовать на выборах. Теперь несколько немецких политиков требуют более жестких мер против президента Турции и его семьи.
Представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) выступил в «Inforadio» за то, чтобы заморозить иностранные активы клана Эрдогана. Однако это должно быть согласовано на европейском уровне. Депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) также призвал к замораживанию счетов и активов клана Эрдогана, которые были незаконно созданы за границей.
Вольфганг Кубицки (Wolfgang Kubicki), заместитель председателя СвДП, предложил ещё одну штрафную санкцию. В передаче «Deutschlandfunk» он высказался за то, чтобы не выдавать больше визы для поездки в Германию членам турецкого правительства.
Теги:
политика, санкции, Турция, Эрдоган
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