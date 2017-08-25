Никаких следов внутреннего раскола Германии нет

25.08.2017 09:18 · 0 комментариев

Внутреннее разделение Германии? Безудержная ксенофобия? Массовая неопределенность среди населения? Согласно новому исследованию, никаких признаков этого нет. Опрос журнала «Zeit» показывает, что, наоборот, большинство жителей Германии мыслят космополитично, толерантно и либерально.

На вопрос о том, кто является частью коллективного «Мы» в Германии, 82 процента опрошенных заявили, что это «люди других религий», а также «гомосексуалисты» (80 процентов), «люди с совершенно иным образом жизни» (73 процента), «иностранцы / мигранты» (72 процента). 71% респондентов заявили, что беженцы также принадлежат к понятию «Мы».

Однако относительно четко определённая группа граждан решительно придерживается других взглядов. Когда их спросили, являются ли беженцы частью «Мы» в Германии, 80% сторонников партии «Альтернатива для Германии» (AfD) однозначно заявили, что нет. Аналогичным образом выглядит ситуация по вопросу о том, являются ли «иностранцы / мигранты» частью этого «Мы»: 75% сторонников AfD ответили «Нет».

жители Германии, либеральность, толерантность