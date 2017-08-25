В интеграции мусульман наблюдаются успехи

25.08.2017 09:13 · 0 комментариев

Интеграция мусульманских иммигрантов и их потомков в Германии функционирует всё лучше. Это является главным результатом исследования Фонда Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung). Что касается языковой компетентности, образования, участия в трудовой жизни и контактов с другими верующими, исследователи считают мусульман в Германии «на правильном пути, даже если успехи в интеграции недостаточно признаны некоторыми слоями общества», говорится в исследовании.

Как минимум, во втором поколении 4,7 миллиона мусульман, живущих в Германии, находятся «среди нашего общества». Интеграция особенно удалась на рынке труда. Однако исследователи видят недостатки в образовательных возможностях.

Основные результаты: около трех четвертей немецких мусульман, то есть иммигрантов во втором или третьем поколении, растут с немецким языком как первым. Около одной пятой иммигрантов-мусульман первого поколения указывают немецкий как свой первый язык.

По сравнению с предыдущими поколениями, образование молодых мусульман в Германии улучшается. Тем не менее, в Германии еще 36 процентов покидают школу до 17 лет, т.е. максимум со средним образованием. Относительно интеграции мусульманских иммигрантов на рынке труда Германия занимает лучшие позиции. Уровень безработицы среди мусульман сравнялся с немусульманским населением.

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