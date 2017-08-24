Германия вывезла все свое золото из Франции

24.08.2017 09:26 · 0 комментариев

Федеральный банк Германии объявил о досрочном завершении операции по возврату в страну слитков, составляющих часть золотого запаса страны. С начала 2017 года в Германию были доставлены слитки общим весом 91 т, хранившиеся ранее в сейфах Банка Франции в Париже. По завершении операции во Франции не осталось ни унции германского золота.

Возвращать свое золото из иностранных хранилищ Бундесбанк начал в 2013 году. Первоначально «эвакуировать» 374 т золотых слитков из Парижа и еще 300 т из Нью-Йорка планировалось в 2020 году, однако операцию вели с опережением графика и закончили на три года раньше срока.

В сообщении Бундесбанка поясняется, что главной целью возврата золота на родину было укрепление доверия к гаранту финансовой системы страны. Кроме того, ЦБ заинтересован в обеспечении возможности с максимальной оперативностью продавать золото за иностранную валюту.

Согласно оперативным данным Бундесбанка, в его хранилищах во Франкфурте-на-Майне собрано сейчас 1710 т золота, или 50,6% всего золотого запаса Германии. Еще 1236 т (36,6% золотого запаса Германии) лежит в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, а 432 т (12,8%) — в сейфах Банка Англии в Лондоне.

Обновленный отчет о размере золотого запаса Германии Бундесбанк намерен опубликовать весной 2018 года.

По размеру золотого запаса Германия (3378 т) занимает второе место в мире, уступая только США (8133,5 т). Общий вес золотого запаса России к началу августа 2017 года оценивался в 1729 т.

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