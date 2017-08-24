Последствия укуса осы: парень травмировал семью из четырех человек

24.08.2017 09:18 · 0 комментариев

Водитель машины наехал на тротуаре в городке Рот (Roth), Центральная Франкония, на семью из четырёх человек. 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу спасательным вертолетом.

30-летняя мать, её 25-летний муж и ребенок двух с половиной лет также получили тяжёлые травмы и были доставлены в клиники Эрлангена, Нюрнберга и Рота. Однако острой опасности для их жизни нет. 19-летний водитель тоже сильно пострадал в аварии, которая произошла вечером в понедельник, 21.08.2017. Ему пришлось оказать медицинскую помощь.

Согласно первым выводам, доказательств употребления алкоголя или наркотиков нет. Вероятно, парня во время поездки ужалила оса, после чего он потерял контроль над своим транспортным средством. Прохожие оказали помощь пострадавшим сразу же после аварии до того, когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и спасатели.

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