Последствия укуса осы: парень травмировал семью из четырех человек

24.08.2017 09:18   ·   0 комментариев

© ambrozinio - Fotolia.com

© ambrozinio — Fotolia.com

Водитель машины наехал на тротуаре в городке Рот (Roth), Центральная Франкония, на семью из четырёх человек. 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу спасательным вертолетом.

30-летняя мать, её 25-летний муж и ребенок двух с половиной лет также получили тяжёлые травмы и были доставлены в клиники Эрлангена, Нюрнберга и Рота. Однако острой опасности для их жизни нет. 19-летний водитель тоже сильно пострадал в аварии, которая произошла вечером в понедельник, 21.08.2017. Ему пришлось оказать медицинскую помощь.

Согласно первым выводам, доказательств употребления алкоголя или наркотиков нет. Вероятно, парня во время поездки ужалила , после чего он потерял контроль над своим транспортным средством. Прохожие оказали помощь пострадавшим сразу же после аварии до того, когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и спасатели.

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