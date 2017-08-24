Один из основателей абстракционизма умер на 104-м году жизни

24.08.2017 09:17 · 0 комментариев

В Германии в возрасте 103 лет скончался известный художник-абстракционист Карл Отто Гец. Несмотря на наступившую в старости слепоту, Гец активно занимался художественным творчеством практически до последних дней своей жизни. Смерть художника наступила 18 августа.

Гец родился в Аахене в 1914 году. При нацистах ему было запрещено заниматься абстракционизмом и сюрреализмом, и художнику приходилось выживать, рисуя пейзажи, сообщает Deutsche Welle.

После окончания Второй мировой войны Гец внес значительный вклад в реабилитацию немецкого искусства на международном уровне при помощи своих монументальных черно-белых абстрактных полотен.

Художник был единственным представителем Германии в международном авангардистском движении «КОБРА», а также в течение нескольких десятков лет занимался преподавательской деятельностью.

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