Органы безопасности встревожены: целью Исламского государства может быть дрезденская Фрауэнкирхе

24.08.2017 09:15 · 0 комментариев

Террористическая ячейка, ответственная за нападения в Испании, хотела взорвать также всемирно известную Базилику Святого Семейства (Basilika Sagrada Familia) в Барселоне. В этом признался во вторник, 22.08.2017, один из подозреваемых в терроризме. Теперь выясняется, что дрезденская Фрауэнкирхе (Frauenkirche), очевидно, также находится среди целей Исламского государства (IS).

В июльском номере пропагандистского журнала «Rumiyah» террористы поместили фотографию Фрауэнкирхе и назвали её «популярным местом встреч крестоносцев, которые ждут, чтобы их сожгли». В журнальной статье приводятся советы по изготовлению коктейлей Молотова и производству напалма. Кроме того, там содержатся призывы к поджогам на заправочных станциях, в больницах, барах, на дискотеках, в школах, университетах, а также церквях.

Начальник президиума полиции Дрездена Хорст Кретчмар (Horst Kretzschmar) заявил в газете «Bild» об «абстрактной опасности», к которой полиция подготовлена. Согласно информации газеты, после террористического нападения в Барселоне Управлением уголовной полиции федеральной земли (Landeskriminalamt) был подготовлен новый анализ угрозы. Как сказал представитель Дрезденской дирекции полиции, за Фрауэнкирхе из-за её общественной значимости ведётся наблюдение уже в течение долгого времени. Однако, несмотря на упоминание в пропагандистском журнале, полиция не видит изменений в ситуации безопасности для Дрездена.

Frauenkirche, Барселона, исламисты, терроризм, угроза