Меркель раскрыла секрет своего картофельного супа

24.08.2017 09:14 · 0 комментариев

Что приготовить на обед в выходные? Ещё есть время подумать об этом. Но как насчет картофельного супа по рецепту Меркель?

Канцлер теперь раскрыла свой личный рецепт этого блюда. «Я всегда раздавливаю картофель самостоятельно с помощью картофельной толкушки, а не приспособлением для пюрирования, поэтому консистенция супа содержит мелкие кусочки», — сказала Меркель журналу «Bunte».

Но это ещё не все редкие сведения о частной жизни 63-летней Меркель. В интервью она похвалила своего мужа Йоахима Зауэра (Joachim Sauer) за его помощь. «Он всегда поддерживает меня, например, часто делая покупки для нас». Благодаря этому канцлер может сосредоточиться на избирательной кампании.

Меркель, рецепт, суп