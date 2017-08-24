Меркель раскрыла секрет своего картофельного супа

24.08.2017 09:14   ·   0 комментариев

© Alliance - Fotolia.com

© Alliance — Fotolia.com

Что приготовить на обед в выходные? Ещё есть время подумать об этом. Но как насчет картофельного супа по рецепту ?

Канцлер теперь раскрыла свой личный этого блюда. «Я всегда раздавливаю картофель самостоятельно с помощью картофельной толкушки, а не приспособлением для пюрирования, поэтому консистенция супа содержит мелкие кусочки», — сказала Меркель журналу «Bunte».

Но это ещё не все редкие сведения о частной жизни 63-летней Меркель. В интервью она похвалила своего мужа Йоахима Зауэра (Joachim Sauer) за его помощь. «Он всегда поддерживает меня, например, часто делая покупки для нас». Благодаря этому канцлер может сосредоточиться на избирательной кампании.

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