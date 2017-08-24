В первом полугодии 2017 года количество погибших в авариях значительно возросло

24.08.2017 09:12 · 0 комментариев

За первые шесть месяцев этого года в Германии выросло количество погибших в дорожных авариях. По данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), с января по конец июня в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Германии погибло 1536 человек. Это на 90,2% больше, чем в первой половине 2016 года.

В январе-июне погибали, прежде всего, мотоциклисты (плюс 20,7%). Однако погибло также больше велосипедистов (плюс 12,8%). С другой стороны, сократилось число погибших пешеходов (минус 13,5 %) и жертв в автомобилях (минус 3,2 процента). К тому же, в первом полугодии несколько снизилось количество травмированных (минус 0,2%) до примерно 183 900 человек.

Наибольший риск смертельных исходов в дорожном движении был в Бранденбурге (29 смертей на миллион жителей), за ним следуют Нижняя Саксония и Тюрингия (27 летальных исходов в транспортных происшествиях на миллион жителей). В трех федеральных землях показатели были явно ниже среднего по стране, но это может объясняться структурой их населённых пунктов. Риск был также низким в Северном Рейне-Вестфалии (12 погибших на миллион жителей), в Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне (по 17 погибших на миллион жителей).

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