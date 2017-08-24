Эксперты-медики рекомендуют глубокие реформы относительно нетрадиционной медицины

24.08.2017 09:10 · 0 комментариев

Группа из 17 экспертов рассматривает плохо квалифицированных представителей нетрадиционной медицины как угрозу благополучию пациентов в Германии и поддерживает глубокие реформы. Согласно «Мюнстерскому меморандуму» («Münsteraner Memorandum»), их профессия должна быть упразднена или коренным образом реформирована. Политики не должны больше позволять, чтобы альтернативные медики были признаны государством после короткого, в значительной степени нерегулируемого, образования. Это дает пациентам впечатление, что нетрадиционная медицина является эквивалентной альтернативой врачам, которые закончили долгосрочное обучение, что может иметь опасные последствия. Эти требования были опубликованы в издании Deutsches Ärzteblatt в понедельник, 21.08.2017.

Группа специалистов под руководством Беттины Шёне-Зейферт (Bettina Schöne-Seifert) указывает, что, несмотря на отсутствие научных доказательств эффективности их методов, альтернативные врачи работают. В качестве негативного примера группа экспертов рассматривает в меморандуме случай в Нидеррайне. Летом 2016 года там лечили пациентов в альтернативной раковой практике. Три из них позже умерли. Прокуратура расследует этот случай как убийство по небрежности и нанесение телесных повреждений по небрежности. Политики уже объявили о пересмотре правовых основ.

Меморандум подписали эксперты из различных отраслей, в том числе специалисты по медицинской этике, юристы, историки, медсёстры и один журналист. Авторы надеются, что их предложения помогут укрепить доверие к немецкому здравоохранению и улучшить уход за пациентами. Квалификация «признано государством» должна после реформы снова стать качественной характеристикой для пациентов. Авторы меморандума призывают политику провести «не косметическое, а принципиальное реформирование практики нетрадиционной медицины».

здоровье, нетрадиционная медицина, пациенты