Эксперты-медики рекомендуют глубокие реформы относительно нетрадиционной медицины

24.08.2017 09:10   ·   0 комментариев

© Kurhan - Fotolia.com

© Kurhan — Fotolia.com

Группа из 17 экспертов рассматривает плохо квалифицированных представителей нетрадиционной медицины как угрозу благополучию пациентов в Германии и поддерживает глубокие реформы. Согласно «Мюнстерскому меморандуму» («Münsteraner Memorandum»), их профессия должна быть упразднена или коренным образом реформирована. Политики не должны больше позволять, чтобы альтернативные медики были признаны государством после короткого, в значительной степени нерегулируемого, образования. Это дает пациентам впечатление, что является эквивалентной альтернативой врачам, которые закончили долгосрочное обучение, что может иметь опасные последствия. Эти требования были опубликованы в издании Deutsches Ärzteblatt в понедельник, 21.08.2017.

Группа специалистов под руководством Беттины Шёне-Зейферт (Bettina Schöne-Seifert)  указывает, что, несмотря на отсутствие научных доказательств эффективности их методов, альтернативные врачи работают. В качестве негативного примера группа экспертов рассматривает в меморандуме случай в Нидеррайне. Летом 2016 года там лечили пациентов в альтернативной раковой практике. Три из них позже умерли. Прокуратура расследует этот случай как убийство по небрежности и нанесение телесных повреждений по небрежности. Политики уже объявили о пересмотре правовых основ.

Меморандум подписали эксперты из различных отраслей, в том числе специалисты по медицинской этике, юристы, историки, медсёстры и один журналист. Авторы надеются, что их предложения помогут укрепить доверие к немецкому здравоохранению и улучшить уход за пациентами. Квалификация «признано государством» должна после реформы снова стать качественной характеристикой для пациентов. Авторы меморандума призывают политику провести «не косметическое, а принципиальное реформирование практики нетрадиционной медицины».

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Anzeige

Присоединяйся!