Партию экстази в виде головы Трампа арестовали в Германии

23.08.2017 09:44   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Немецкая перехватила партию из пяти тысяч таблеток , сделанных в форме головы американского президента Дональда Трампа.

Патрульные обнаружили пакеты с наркотиками при досмотре одной из машин в городе Оснабрюк в Нижней Саксонии. В автомобиле с австрийскими номерами находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба они арестованы. Стоимость партии оценивается в 40 тысяч евро.

Полицейские полагают, что были куплены через один из интернет-сайтов, где запрещенный препарат продается под слоганом « снова сделает вечеринку великой». Это выражение — отсылка к лозунгу Make America great again, что в переводе означает «Сделаем Америку снова великой», основному слогану предвыборной кампании Трампа, сообщает BBC News.

www.euromag.ru

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