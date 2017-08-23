Число беженцев без школьного образования выше официально указанного

23.08.2017 09:42 · 0 комментариев

Число безработных беженцев без школьного образования выше, чем было указано ранее. По данным Федерального института профессионального образования и обучения (Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)), 59 процентов беженцев, предположительно, не имеют школьного образования. Об этом сообщает издание «Bild».

Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit) официально указало цифру в 30 процентов. Разницу можно объяснить следующим образом: при анализе данных BIBB обнаружил, что чуть менее четверти беженцев не предоставили никакой информации об их образовании. Орган считает маловероятным, что заинтересованные стороны отказались предоставить информацию, поскольку на самом деле они не имеют никакого образования. Поэтому они были добавлены в группу без школьного образования.

Таким образом, Федеральный институт профессионального образования и обучения пришёл к выводу, что «многие молодые беженцы, в том числе сирийцы, приходят на рынок труда без надлежащего школьного образования. Этот факт противоречит первому обзору статистики рынка труда». В докладе говорится, что более 70 процентов беженцев из Сомали, Эритреи и Ирака прибывают в Германию без документов об окончании школы. Среди афганцев этот показатель составляет 69 процентов, а среди сирийцев – 56 процентов.

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