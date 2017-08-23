Тревожная статистика: на немецких вокзалах давно не было так опасно

23.08.2017 09:40   ·   0 комментариев

© Studio32 - Fotolia.com

© Studio32 — Fotolia.com

В последние годы ситуация с безопасностью на крупных немецких железнодорожных вокзалах ухудшилась. С 2011 года уровень преступности возрос на девяти из десяти крупнейших центральных вокзалах на территории страны. Об этом свидетельствует внутренняя статистика федеральной полиции, о которой сообщает издание «Spiegel».

Случаи телесных повреждений, сексуальных домогательств и краж заметно участились. В частности, во Франкфурте число преступлений, связанных с наркотиками, утроилось; в Ганновере число преступлений увеличилось на 61 процент. Только на центральном вокзале в Дюссельдорфе уровень преступности ниже, чем пять лет назад.

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