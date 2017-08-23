Личные угрозы из-за политики по отношению к Турции: Габриэль беспокоится о своей семье

23.08.2017 09:36   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Министр иностранных дел Зигмар (Sigmar Gabriel) заявил, что он будет «тесно сотрудничать» с теми, кто не находится на стороне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan). Его курс, очевидно, сделал его семью мишенью для сторонников Эрдогана.

Габриэль сообщил о личной угрозе его семье. Это, очевидно, связано с нынешними спорами между ним и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Габриэль сказал в понедельник, 21.08.2017: «Из-за образа действий Эрдогана некоторые явно мотивированы и пытаются преследовать и оскорблять мою жену. Это плохой результат».

Месяц назад федеральное правительство отказалось от своего умеренного курса по отношению к Эрдогану. Габриэль ужесточил правила поездок и предостерёг немецкие компании от инвестиций в Турции. «Я считаю, что нам нужно пройти долгий путь с этой новой политикой, и не верю, что это будет сделано за несколько недель», — сказал Габриэль недавно.

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