Урожай яблок будет самым плохим за четверть века

23.08.2017 09:33 · 0 комментариев

Если вспомнить о погоде последних месяцев, то на самом деле можно только впасть в меланхолию. Разве это лето? Однако у фермеров нет времени на такие сантименты – град и мороз уничтожили урожай.

Согласно данным Ассоциации фермеров (Bauernverband), ожидается самый низкий урожай яблок с 1991 года – и к тому же наполовину меньше, чем в прошлом году. От холодов пострадали также груши, вишни и виноград. Урожай зерновых стал для фермеров «очень нервным», но ассоциация отметила, что существуют огромные региональные различия.

По оценкам Ассоциации фермеров, плохая погода причинила 200 миллионов евро ущерба только в отрасли садоводства. В растениеводстве фермеры, предположительно, получат на 250 миллионов евро меньше дохода.

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