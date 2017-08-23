Меркель впервые открыла игровую ярмарку

23.08.2017 09:31 · 0 комментариев

Пять дней на этой неделе все события в Кёльне на ярмарке Gamescom будут связаны с цифровыми играми. Впервые во вторник, 22.08.2017, федеральный канцлер Ангела Меркель открывает выставку, которая считается одним из самых важных мероприятий в отрасли видео и компьютерных игр во всем мире. Благодаря обширной программе, организаторы хотят представить различные аспекты цифровых игр под девизом «Просто играть вместе» («Einfach zusammen spielen»).

Федеральный канцлер уже подчеркивала экономическую и культурную значимость отрасли в выходные, 19-20.08.2017. Вот почему, как сказала Меркель, отрасль «шаг за шагом укрепляется как часть творческой экономики в нашей культурной политике».

В этом году свои разработки представляют более 900 экспонентов из более чем 50 стран. В 2016 году на ярмарке было около 345 000 посетителей-специалистов и частных посетителей. Первый день ярмарки во вторник, 22.08.2017, зарезервирован для посетителей-специалистов и средств массовой информации, а после этого, 23-26.08.2017, будет открыт допуск для всех.

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