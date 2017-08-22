Мотоциклист въехал в карету с детьми и погиб
22.08.2017 09:48 · 0 комментариев
Во время маневра с целью обгона мотоциклист въехал на своём мотоцикле в конный экипаж и погиб. Как сообщила полиция, 22-летний мужчина хотел обогнать автомобили, которые ехали за медленно движущейся каретой. Когда навстречу мотоциклисту выехал автомобиль, ему пришлось попытаться уклониться, и он на высокой скорости ударился о карету.
В карете сидели одиннадцать детей в возрасте от пяти до десяти лет, а также несколько сопровождавших их взрослых. По данным полиции, это были шесть семей туристов со всей Германии. Мотоциклист умер ещё на месте аварии. В столкновении пострадали также четверо детей, беременная женщина и один взрослый.
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авария, конный экипаж, мотоциклист, смерть
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