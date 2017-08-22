В Германии больше нет общественных защитных бункеров

22.08.2017 09:45   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bernadette Winley, YouTube

Видеокадр пользователя Bernadette Winley, YouTube

Год назад новая концепция гражданской защиты Федерального правительства вызвала в Германии волнения и покупки для создания запасов. Учитывая текущие споры о возможной ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, необходимость в этой концепции, похоже, вновь становится актуальной.

В своей концепции федеральное правительство советует гражданам обеспечивать себя основными продуктами питания – например, для маловероятного случая войны или атомной угрозы. Поскольку нынешнее напряжение между США и Северной Кореей вызвало воспоминания о холодной войне, в Германии снова возник вопрос защиты гражданского населения.

Как узнало издание «Welt» по поручению Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), в Германии нет больше ни одного функционирующего общественного убежища. Примерно 1 000 убежищ, которые все еще существуют, больше не поддерживаются и не пригодны к функционированию. В то время как защитные в Швейцарии имеют больше места для людей, чем жителей в стране, в Германии есть только частные функциональные , но точное их количество неизвестно.

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