В аэропорту Берлина произошел «случайный» выстрел

22.08.2017 09:44   ·   0 комментариев

© Ragne Kabanova - Fotolia.com

© Ragne Kabanova — Fotolia.com

Рейс компании Eurowings из берлинского аэропорта в Кельн был отложен на полтора часа из-за того, что охранник высокопоставленного лица, которое должно было лететь этим рейсом, при посадке в самолет случайно выстрелил из служебного оружия, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Багнет. К счастью, никто не пострадал.

Виновником инцидента, происшедшего утром, 21 августа, в терминале А аэропорта Тегель, стал сотрудник берлинского управления уголовного розыска, который сопровождал на данном рейсе дипломата из посольства Ирака в Берлине.

, причины которого пока неизвестны, произошел в коридоре, соединяющем самолет со зданием аэропорта. Пуля прошла навылет через стену коридора, никого не задев.

Сообщается, что сотрудник охраны был новичком на своей должности.

Полиция ведет расследование причин случившегося.

hronika.info

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