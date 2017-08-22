В аэропорту Берлина произошел «случайный» выстрел

22.08.2017 09:44 · 0 комментариев

Рейс компании Eurowings из берлинского аэропорта Тегель в Кельн был отложен на полтора часа из-за того, что охранник высокопоставленного лица, которое должно было лететь этим рейсом, при посадке в самолет случайно выстрелил из служебного оружия, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Багнет. К счастью, никто не пострадал.

Виновником инцидента, происшедшего утром, 21 августа, в терминале А аэропорта Тегель, стал сотрудник берлинского управления уголовного розыска, который сопровождал на данном рейсе дипломата из посольства Ирака в Берлине.

Выстрел, причины которого пока неизвестны, произошел в коридоре, соединяющем самолет со зданием аэропорта. Пуля прошла навылет через стену коридора, никого не задев.

Сообщается, что сотрудник охраны был новичком на своей должности.

Полиция ведет расследование причин случившегося.

hronika.info

аэропорт, Берлин, выстрел, охрана, Тегель