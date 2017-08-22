В аэропорту Берлина произошел «случайный» выстрел
22.08.2017 09:44 · 0 комментариев
Рейс компании Eurowings из берлинского аэропорта Тегель в Кельн был отложен на полтора часа из-за того, что охранник высокопоставленного лица, которое должно было лететь этим рейсом, при посадке в самолет случайно выстрелил из служебного оружия, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Багнет. К счастью, никто не пострадал.
Виновником инцидента, происшедшего утром, 21 августа, в терминале А аэропорта Тегель, стал сотрудник берлинского управления уголовного розыска, который сопровождал на данном рейсе дипломата из посольства Ирака в Берлине.
Выстрел, причины которого пока неизвестны, произошел в коридоре, соединяющем самолет со зданием аэропорта. Пуля прошла навылет через стену коридора, никого не задев.
Сообщается, что сотрудник охраны был новичком на своей должности.
Полиция ведет расследование причин случившегося.
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аэропорт, Берлин, выстрел, охрана, Тегель
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