Ангела Меркель дала интервью звездам YouTube

22.08.2017 09:42   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung,

63-летний канцлер Ангела ответила на вопросы четырех немецких звезд YouTube. 

Интервью охватило широкий спектр тем, от третьей мировой войны до любимого смайла. Ангела Меркель, проводящая предвыборную кампанию в преддверии законодательных выборов 24 сентября, встретилась с молодежью, пользующейся популярность на YouTube.

Возглавляющая правительство страны на протяжении 12 лет Меркель подчеркнула, что в случае своего переизбрания уравняет в новом составе количество мужчин и женщин.

«Я прослежу за тем, чтобы доля женщин в моем новом правительстве составляла почти 50%», заявила Меркель, подчеркнув, что она без сомнений сформирует коалиционное правительство в случае победы ее партии на выборах, а также тот факт, что доля министров-женщин не полностью зависит от ее  воли.

Как пишет издание Le Matin, на вопрос «Движется ли мир к третьей мировой войне?» Меркель ответила «нет» и подчеркнула важность выбора выражений в дипломатическом языке.

euromag.ru

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