Дорогое переименование министерств в Северном Рейне-Вестфалии

22.08.2017 09:40 · 0 комментариев

После смены правительства в Северном Рейне-Вестфалии новый премьер-министр Армин Лашет (Armin Laschet) отдал распоряжение о переименовании двенадцати министерств. Таким образом, прежнее Justizministerium (Министерство юстиции) в настоящее время официально называется Ministerium der Justiz, а Finanzministerium (Министерство финансов) превратилось в Ministerium der Finanzen, хотя в их функциях ничего не изменилось.

Согласно оценке правительства федеральной земли, налогоплательщикам переименование обойдётся в сумму около 26 000 евро. Это следует из ответа премьер-министра Армина Лашета на запрос парламентской фракции СДПГ.

Для этого необходимо изменить вывески министерств, штампы, печати, конверты, пригласительные карточки, сертификаты и телефонные объявления. Только для новой пресс-презентации понадобится около 2 150 евро.

Armin Laschet, министерства, Северный Рейн-Вестфалия