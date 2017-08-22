Дорогое переименование министерств в Северном Рейне-Вестфалии

22.08.2017 09:40   ·   0 комментариев

Armin Laschet. Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

. Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

После смены правительства в Северном Рейне-Вестфалии новый премьер-министр Армин Лашет (Armin Laschet) отдал распоряжение о переименовании двенадцати министерств. Таким образом, прежнее Justizministerium (Министерство юстиции) в настоящее время официально называется Ministerium der Justiz, а Finanzministerium (Министерство финансов) превратилось в Ministerium der Finanzen, хотя в их функциях ничего не изменилось.

Согласно оценке правительства федеральной земли, налогоплательщикам переименование обойдётся в сумму около 26 000 евро. Это следует из ответа премьер-министра Армина Лашета на запрос парламентской фракции СДПГ.

Для этого необходимо изменить вывески министерств, штампы, печати, конверты, пригласительные карточки, сертификаты и телефонные объявления. Только для новой пресс-презентации понадобится около 2 150 евро.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Anzeige

Присоединяйся!