В Германии становится всё меньше бабочек

22.08.2017 09:38   ·   0 комментариев

© Elena Maslova

© Elena Maslova

С бабочками в Германии происходит почти апокалипсическая драма. Как показывает новое исследование биолога Йозефа Райхольфа (Josef Reichholf) по поручению Немецкого фонда диких животных (Deutsche Wildtierstiftung), среди ночных бабочек число видов уменьшилось с начала 1980-х годов более чем наполовину.

Среди дневных бабочек число видов уменьшилось с середины 1970-х годов на 73 процента. Число индивидуумов также резко сократилось. Основной причиной, по данным исследования, является, прежде всего, крупномасштабное выращивание кукурузы для биогазовых установок.

Но насколько это плохо? Эксперты говорят, что опыляют растения и являются важным источником пищи для других животных. Таким образом, сокращение количества бабочек плохо, тем более, что ситуация с пчелами также сложная.

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