Меркель не исключает ужесточения политики по отношению к Турции

22.08.2017 09:37 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель не исключает дальнейшего ужесточения немецкой линии в политике по отношению к Турции. На вопрос канала RTL об ужесточении санкций она сказала: «Мы должны оставлять за собой возможность делать следующие шаги», в то же время добавив: «Мы уже очень сильно отреагировали».

Политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan), в частности его призыв бойкота немецких партий, Меркель вновь осудила. Случай с Аханлы (Akhanli) является, к сожалению, одним из многих случаев, поэтому так значительно изменилась политика по отношению к Турции. Этому конфликту нужно положить конец. Меркель заявила также, что совершенно невозможно, чтобы президент Турции призывал граждан Германии, даже турецкого происхождения, не идти на выборы.

На фото: Германия. Гамбург. 7 июля 2017. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи перед началом саммита «Группы двадцати».

Меркель, политика, Турция, Эрдоган