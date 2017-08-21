Занятость в ФРГ подскочила к максимуму с 1990 года

21.08.2017 10:54 · 0 комментариев

Уровень занятости в ФРГ зафиксировал самое высокое значение после объединения страны в 1990 году, в то время как число разрешений на строительство недвижимости снизилось в первой половине текущего года, пишет Reuters. Полученные показатели посылают смешанные сигналы относительно состояния крупнейшей экономики Европы.

Позитивными признаками являются расходы домохозяйств и налоговые поступления совместно с ростом населения страны, при этом уровень занятости во втором квартале достиг рекордных 44,2 млн. человек, согласно данным Статистического управления.

Представитель статистического управления отметил, что это самый высокий уровень, когда-либо зарегистрированный за квартал после объединения Германии, подчеркнув, что сектор услуг расширяется быстрее всего.

Согласно данным, занятость в период с апреля по июнь текущего года увеличилась на 475 тыс. в квартальном выражении и на 664 тыс. относительно аналогичного периода 2016 года.

Среди компаний, создающих наибольшее число рабочих мест, оказались информационные, а также коммуникационные фирмы, образовательные и медицинские учреждения, рестораны, а также строительные фирмы.

Отдельно данные Федерального статистического управления указали на то, что в первом полугодии германские власти выдали 13 тыс. разрешений на строительство жилья по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

Строительство жилья являлось ключевой движущей силой экономической экспансии в стране, так как повышенная безопасность работы, а также рекордные затраты по займам усиливают спрос на недвижимость.

Более высокие государственные траты на дороги, мосты и социальное жилье отчасти для обеспечения рекордного притока беженцев в последние два года дают дополнительную поддержку в строительстве.

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занятость, недвижимость, статистика, строительство