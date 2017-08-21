Неонацистам не удалось провести в Берлине демонстрацию в память о Гессе

21.08.2017 08:09 · 0 комментариев

В результате пожаров на сигнальных устройствах Deutsche Bahn около 250 неонацистов остановились по пути в Берлин в Бранденбурге и устроили там беспорядки. Полиция подозревает, что поджоги устройств были направлены на предотвращение приезда правых, так как в столице, по сообщениям полиции, неонацисты хотели принять участие в марше, посвященном 30-летию со дня смерти соратника Гитлера Рудольфа Гесса (Rudolf Heß). Но им не удалось туда доехать, потому что многие поезда были отменены или опаздывали.

Затем группа неонацистов объявила о спонтанной демонстрации в Фалькензее (Хавелланд) (Falkensee (Havelland)), они шествовали по городу в течение двух часов и повредили витрину офиса партии Зеленых. Полиция обеспечивала безопасность мероприятия в составе 200 сотрудников. В 20 километрах берлинская демонстрация памяти Гесса была остановлена, потому что её путь заблокировали контрдемонстранты.

Пожары на железнодорожных путях привели в субботу, 19.08.2017, к отменам рейсов на маршрутах между Берлином, Гамбургом и Ганновером, которые еще не были устранены в ночь на воскресенье, 20.08.2017. Полиция расследует разные версии, но склоняется к их связи с прибытием неонацистов.

демонстрация, неонацисты