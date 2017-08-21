Смертельная поножовщина в Вуппертале

21.08.2017 08:07 · 0 комментариев

В ходе поножовщины вблизи центрального вокзала в Вуппертале (Wuppertal) один человек был убит и один ранен. Полиция начала широкомасштабную операцию по поиску сбежавшего преступника. Причины конфликта пока неизвестны, но представитель полиции заявила об отсутствии подозрения на теракт.

Как сообщила представитель полиции, смертельная поножовщина случилась во второй половине дня в пятницу, 18.08.2017, в небольшом магазинчике. Убит 31-летний мужчина, а его 25-летний брат ранен. По данным издания «RP Online», жертвами являются иракцы. Улица, на которой произошло преступление, находится недалеко от торговой галереи и центрального вокзала.

В центре города был задействован большой контингент сил специального назначения, многие из полицейских в защитных жилетах. Свидетели сообщили полиции о том, что преступники забаррикадировались в здании вблизи места преступления. Спецназ окружил указанное здание, наготове стояли машины скорой помощи. Когда спецподразделение обыскало дом, там никого не было. После этого спецподразделение было выведено с места проведения операции. Конкретных сведений о том, где сейчас могут находиться преступники, в настоящее время нет. Следствие проверяет различные версии.

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