Уполномоченная по делам интеграции защищает отпуск беженцев на родине

21.08.2017 08:06 · 0 комментариев

Уполномоченная по делам интеграции федерального правительства Айдан Озогуз (Aydan Özoguz) защищает поездки беженцев, проживающих в Германии, в страны их происхождения. Озогуз заявила газетам медиа-группы Funke, что могут быть весомые причины для того, чтобы признанный беженец захотел поехать на короткое время к себе на родину.

Однако, как заявила уполномоченная по делам интеграции, это должны быть исключительные случаи. «Если мать находится на смертном ложе, и речь идёт о том, чтобы увидеться в последний раз, то не нужно расценивать это как отпуск на родине», сказала она.

Согласно сообщениям СМИ, беженцы, размещенные на юго-западе Германии, совершали кратковременные поездки в свои страны происхождения. Органы по делам иностранцев в федеральной земле Баден-Вюртемберг зарегистрировали сотню беженцев, которые с 2014 года даже неоднократно ездили на родину и после своего возвращения сохраняли свой статус лица, ищущего убежища.

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