В Германии продолжает расти количество умерших от наркотиков

21.08.2017 08:03 · 0 комментариев

Четвёртый год подряд в Германии растёт количество умерших от употребления наркотиков. В 2016 году Федеральное управление уголовной полиции (das Bundeskriminalamt) зарегистрировало в стране 1333 умерших от наркотиков, что почти на 9 процентов больше, чем годом ранее. Тогда их количество составило 1226 человек. Это следует из отчёта федерального правительства о наркотиках и зависимости, который был представлен в Берлине. Таким образом, число умерших от наркотиков снова достигло уровня 2009 года. Однако на протяжении последних 17 лет продолжается тенденция к уменьшению.

Согласно отчёту, большинство умерших от наркотиков приходится на самые густонаселённые федеральные земли. В Баварии в прошлом году умер 321 человек, в Северном Рейне-Вестфалии – 204. В среднем каждому из них было 38 лет, в четырёх из пяти случаев это были мужчины.

Прежде всего, употребление опиатов – сюда относятся, в числе прочих, героин и морфин – привело к тому, что зависимость от наркотиков закончилась летальным исходом. Исследования показывают, что количество зависимых в последние годы остаётся стабильным. Однако число случаев смерти от кокаина, то есть отравления чистым кокаином или в комбинации с другими веществами, по сравнению с предыдущим годом возросло почти на 80 процентов до 71.

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