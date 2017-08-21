Цены на газ на самом низком уровне за двенадцать лет

21.08.2017 08:01 · 0 комментариев

Цены на природный газ значительно снизились и составили 5,76 центов за киловатт-час, достигнув тем самым уровня осени 2005 года. Таковы результаты исследования, представленного интернет-порталом Verivox. В среднесрочной перспективе квартиросъемщики и владельцы, чьи дома и квартиры отапливаются газом, могут рассчитывать на дальнейшее снижение цен. «Предложение газа на международном рынке велико, и на рынок пробиваются новые игроки, такие как США», заявил Матиас Кёстер-Нихциоль (Mathias Köster-Niechziol), эксперт по энергетике портала Verivox.

При цене 5,76 центов за киловатт-час годовой расход домохозяйства с газовым отоплением и потреблением 20 000 киловатт-часов, по расчетам Verivox, составляет около 1152 евро. По расчетам портала Check24, получается немного другая сумма – 1193 евро – для тех же условий. Таким образом, газ подешевел более чем на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. За четырёхлетний период газ стал дешевле даже почти на 16 процентов. В августе 2013 года годовые расходы составляли около 1368 евро.

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