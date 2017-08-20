Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) разгромили «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги
20.08.2017 10:48 · 0 комментариев
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали крупную победу над «Вольфсбургом» в матче первого тура чемпионата Германии.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Вольфсбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Кристиан Пулишич (22-я минута), Марк Бартра (27) и Пьер-Эмерик Обамеянг (60).
Полузащитник «Боруссии» Марио Гётце, вышедший в стартовом составе и замененный на 61-й минуте, провел свой первый официальный матч с января.
Результаты других игр первого тура:
«Гамбург» — «Аугсбург» — 1:0,
«Герта» — «Штутгарт» — 2:0,
«Майнц» — «Ганновер» — 0:1,
«Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0.
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спорт, футбол, чемпионат Германии
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