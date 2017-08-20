В Германии подожгли два участка железной дороги
20.08.2017 10:45 · 0 комментариев
Железнодорожное сообщение между Берлином и Гамбургом, а также между Берлином и Ганновером временно приостановлено. Поезда пустили в обход через Магдебург, сообщили в субботу, 19 августа, в пресс-службе Deutsche Bahn, пишет korrespondent.net.
Время задержки в пути в некоторых случаях составляет до одного часа, отмечают в компании. Сбои отмечены и в движении региональных поездов.
Причиной задержек и изменения маршрутов стали поджоги сигнального оборудования и кабелей на вокзалах в Фалькензе к западу от Берлина и в Науэне (федеральная земля Бранденбург). Кто стоял за правонарушениями, уточняется. Следователи не исключает, что преступники могли руководствоваться политическими мотивами. В Германии за подобными актами вандализма нередко стоят антиглобалисты.
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Deutsche Bahn, железная дорога, поджог
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