В Германии подожгли два участка железной дороги

20.08.2017 10:45   ·   0 комментариев

© william87 - Fotolia.com

© william87 — Fotolia.com

Железнодорожное сообщение между Берлином и Гамбургом, а также между Берлином и Ганновером временно приостановлено. Поезда пустили в обход через Магдебург, сообщили в субботу, 19 августа, в пресс-службе , пишет korrespondent.net.

Время задержки в пути в некоторых случаях составляет до одного часа, отмечают в компании. Сбои отмечены и в движении региональных поездов.

Причиной задержек и изменения маршрутов стали поджоги сигнального оборудования и кабелей на вокзалах в Фалькензе к западу от Берлина и в Науэне (федеральная земля Бранденбург). Кто стоял за правонарушениями, уточняется. Следователи не исключает, что преступники могли руководствоваться политическими мотивами. В Германии за подобными актами вандализма нередко стоят антиглобалисты.

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