В Германии участились нападения на мусульман

20.08.2017 10:43 · 0 комментариев

Согласно сообщениям СМИ, в Германии в этом году увеличилось количество насильственных нападений на мусульман. В период с апреля по июнь во время «исламофобных преступлений» получили ранения 16 человек. Об этом сообщает издание «Neue Osnabrücker Zeitung» со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос Левой партии.

В первом квартале было два пострадавших. Почти во всех случаях преступниками являются правые экстремисты, один из которых арестован. В общей сложности полиция и конституционная защита зарегистрировали во втором квартале 192 исламофобных преступных действия, направленных против мусульманских учреждений или мусульман. В первом квартале было 200. К преступным действиям относятся подстрекательство в сети, письма-угрозы, нападения на женщин в платках или мужчин-мусульман на улицах, а также повреждение имущества или нацистские надписи на домах.

Количество нападений на мечети и религиозные учреждения, наоборот, уменьшилось и находится на уровне до кризиса беженцев в 2015 году. Во втором квартале, по данным федерального правительства, было зарегистрировано 13 случаев, таких как разжигание ненависти между народами, нападения и надписи, а в первом квартале их было 15.

исламофобия, мусульмане, нападение, насилие, ненависть