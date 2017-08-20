Государство открыло путь к шпионажу за гражданами

20.08.2017 10:43 · 0 комментариев

Народ радуется «Браку для всех» – хотя это касается, согласно данным исследований, только 7,4 процентов населения – и даже не понимает, что почти в то же время вступает в силу закон, который позволяет государству следить за всеми владельцами счетов, а это примерно 99 процентов всех граждан старше 18 лет.

Так, в будущем следственные органы будут иметь право запускать на частные компьютеры вредоносное программное обеспечение в виде федерального троянца. Большая коалиция применила приём, чтобы это предложение не обсуждалось подробно ни Бундестагом, ни Бундесратом. Она внесла изменения в уже существующий проект закона, который первоначально не имел ничего общего с троянцем. Вследствие этого отпали необходимые три чтения в Бундестаге.

Без привлечения внимания и без широкой дискуссии Бундестаг и Бундесрат фактически ликвидировали банковскую тайну. Это древнее право граждан было сформулировано в законодательстве как «Защита банковских клиентов». Принятием Закона о борьбе с уклонением от уплаты налогов (Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz), который вступил в силу 25 июня, был окончательно вычеркнут параграф 30a в Кодексе налогов и сборов. Именно этот §30a регулировал защиту банковских клиентов. Бундестаг проголосовал за его упразднение 27 апреля 2017 г., а Бундесрат – 2 июня 2017 г.

банковская тайна, банковские счета