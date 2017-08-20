Проверка 16 федеральных земель: где самая плохая система образования

20.08.2017 10:41 · 0 комментариев

Во многих федеральных землях качество обучения в детских садах, школах и университетах вызывает беспокойство. К такому результату привело исследование Bildungsmonitor 2017 Немецкого института исследования экономики (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) в Кёльне. На последнем месте находится Берлин. За ним следуют Бремен и Северный Рейн-Вестфалия.

Самой лучшей является система образования в Саксонии. В частности, это касается качества школьного образования в этой федеральной земле. За ней следуют Тюрингия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург и Заарланд. Все остальные федеральные земли занимают средние места.

С момента неудачи в исследовании Pisa в 2000 году в образование сделаны существенные инвестиции, и это возымело своё действие. Однако, кроме успехов, есть и отставание, самое большое в качестве школьного образования. Эксперты Немецкого института исследования экономики указывают на необходимость повысить ежегодные инвестиции в систему образования до 12 миллиардов евро, чтобы Германия могла и в будущем оставаться экономически мощной страной.

образование, обучение, университет, школа