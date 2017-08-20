Двое из трёх жителей Германии страдают от головной боли

20.08.2017 10:40   ·   0 комментариев

© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

© WavebreakmediaMicro — Fotolia.com

Кроме болей в спине, головные боли являются самыми распространёнными нарушениями здоровья. В ходе обширного общенемецкого исследования 60 процентов респондентов в возрасте старше 14 лет указали, что иногда страдают от давящей, колющей или пульсирующей боли. При этом наблюдается тенденция к росту, так как часто является реакцией на стресс, как заявил ведущий немецкий специалист по исследованию головной боли Хартмут Гёбель (Hartmut Göbel) из клиники боли города Киль. Мозг посылает сигналы предупреждения о перегрузке.

У большинства болеющих головные боли возникают от напряжения или вызваны мигренью. Часто случается так называемая сильная кластерная головная боль. Специалисты различают 250 видов головной боли (некоторые даже до 360 видов) – в зависимости от симптомов или причин. Тот, кто слишком мало пьёт во время жары, тоже страдает от головной боли, как и простуженные пациенты. Боли могут появляться после секса, вызываться приёмом лекарственных средств или стрессом. Однако у всех видов головной боли общим является то, что страдающий хочет скорее избавиться от болей с помощью подходящей терапии.

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