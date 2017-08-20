Двое из трёх жителей Германии страдают от головной боли

20.08.2017 10:40 · 0 комментариев

Кроме болей в спине, головные боли являются самыми распространёнными нарушениями здоровья. В ходе обширного общенемецкого исследования 60 процентов респондентов в возрасте старше 14 лет указали, что иногда страдают от давящей, колющей или пульсирующей боли. При этом наблюдается тенденция к росту, так как головная боль часто является реакцией на стресс, как заявил ведущий немецкий специалист по исследованию головной боли Хартмут Гёбель (Hartmut Göbel) из клиники боли города Киль. Мозг посылает сигналы предупреждения о перегрузке.

У большинства болеющих головные боли возникают от напряжения или вызваны мигренью. Часто случается так называемая сильная кластерная головная боль. Специалисты различают 250 видов головной боли (некоторые даже до 360 видов) – в зависимости от симптомов или причин. Тот, кто слишком мало пьёт во время жары, тоже страдает от головной боли, как и простуженные пациенты. Боли могут появляться после секса, вызываться приёмом лекарственных средств или стрессом. Однако у всех видов головной боли общим является то, что страдающий хочет скорее избавиться от болей с помощью подходящей терапии.

головная боль, здоровье, мигрень