Всё большую популярность приобретают в Германии жилые фургоны

20.08.2017 10:38 · 0 комментариев

Жилые фургоны и караваны пользуются в Германии таким спросом, какого никогда не было раньше. Только за первые семь месяцев этого года получили допуск к использованию более 48 000 таких транспортных средств, как сообщает объединение Caravaning Industrie Verband (CIVD). Таким образом, цифры продаж достигли новой рекордной отметки и превысили уровень прошлого года ещё на 13,7 процентов.

Отрасль развивается не только в связи с улучшением имиджа отпусков с жилыми фургонами, низкими процентными ставками и продолжительным экономическим ростом в Германии. Бум на рынке жилых фургонов отображает также вызванную террористической опасностью тенденцию к проведению отпуска в Европе.

Дополнительные импульсы к развитию ожидаются производителями жилых фургонов от всемирной отраслевой выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе, которая откроет свои двери 26.08.2017. Там свои новинки представят более 600 участников выставки. При этом отмечается тенденция к повышению комфорта и облегчению обслуживания. Так, в жилых фургонах всё чаще появляются электронные помощники – от камер заднего вида до приложений, которые позволяют без проблем контролировать уровень наполнения в аккумуляторах, радиаторах и газовых резервуарах.

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