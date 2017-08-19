«Альтернатива для Германии» перенесла Маттерхорн в Германию

19.08.2017 09:59 · 0 комментариев

Слоган «Верни себе свою землю» является одним из слоганов, с помощью которых партия «Альтернатива для Германии» (AfD) проводит агитацию в ходе предвыборной кампании в Бундестаг. На заднем фоне изображены типично немецкие ландшафты. Но там есть, к примеру, и Маттерхорн. Или это намёк на призыв к «расширению внешних границ», который обсуждается в тайных группах Whatsapp в AfD?

Партия разместила на Facebook и в Twitter фото с этим слоганом. На заднем плане видна примечательная гора высотой почти 4500 метров вместе с надписью «Наша программа для Германии». Однако Маттерхорн находится в Швейцарии. Это вызвало шутливую и издевательскую реакцию в социальных сетях.

Нюрнбергский лидер AfD Мартин Зихерт (Martin Sichert) сказал, что его партия намеревалась с помощью «здорового, естественного ландшафта» привлечь внимание к проблемам обеспечения врачебной помощи в сельской местности. Никакие территориальные претензии при этом не выдвигаются.

Альтернатива для Германии, Маттерхорн, Швейцария