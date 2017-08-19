Теракт в Барселоне: СМИ сообщают о трех погибших из Германии

19.08.2017 09:57 · 0 комментариев

Во время теракта в Барселоне погибло, по меньшей мере, 13 человек. В каталонской ежедневной газете «La Vanguardia» сообщается, что первые четыре жертвы уже идентифицированы. Это три немца и один бельгиец. Канал ZDF еще ночью сообщал о трех погибших из Германии, ссылаясь на круги безопасности.

Подтверждение от Министерства иностранных дел (das Auswärtige Amt) ещё не поступало. Пресс-секретарь сообщила в пятницу утром, 18.08.2017, что пока неясно, были ли среди погибших и раненых граждане Германии. Генеральный консул Германии и центр реагирования на кризисные ситуации Министерства иностранных дел находятся в тесном контакте с испанскими властями. Представители генерального консульства также прибыли к месту происшествия.

В четверг вечером, 17.08.2017, в Барселоне на популярном бульваре Лас-Рамблас (Las Ramblas) мужчина въехал на микроавтобусе в толпу. Он убил, по меньшей мере, 13 человек и травмировал более ста. По данным министерства внутренних дел Испании, число жертв в ближайшие часы может увеличиться.

Согласно гражданской защите Испании, жертвы происходят из 24 стран. Министерство иностранных дел Франции заявило, что в Барселоне получили ранения 26 французов, по меньшей мере, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие лица – из Алжира, Аргентины, Австралии, Китая, Греции, Гонконга, Италии, Македонии, Нидерландов, Перу, Филиппин, Румынии, Венгрии, США и Венесуэлы. Пострадавшим оказывают помощь в 15 различных больницах.

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