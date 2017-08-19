«Бавария» обыграла «Байер» в первом матче Бундеслиги

19.08.2017 09:56   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Łączy nas piłka, YouTube

Видеокадр пользователя Łączy nas piłka, YouTube

«» из Мюнхена переиграла «» из Леверкузена в первом матче Бундеслиги со счетом 3:1. Информацию об этом сообщают немецкие СМИ. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Игроки «Баварии» чувствовали себя уверенно в домашнем матче. Они с первых минут нацелились на результативную игру. В итоге спортсменам удалось достичь желаемого выигрыша. У хозяев поля отличились Николас Зюле, Корентин Толиссо и Роберт Левандовски, вкативший мяч в ворота соперника с 11-метровой отметки. Гости забили только один гол, его реализовал футболист «Байера» Адмир Мехмеди.

Противостояние на поле прервал ливень. Арбитрам пришлось отложить на некоторое время начало второго тайма из-за чрезмерно обильных осадков. Хоть и говорят, что матч состоится при любой погоде, иногда стихия вносит свои коррективы в планы организаторов встреч. «Бавария» удачно стартовала в начале первенства. Она является действующим чемпионом по результатам прошедшего сезона.

vladtime.ru

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