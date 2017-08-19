Депортация всё чаще останавливается в последнюю минуту

19.08.2017 09:54 · 0 комментариев

Депортации, которые осуществляются самолётами, часто, по сообщениям СМИ, останавливаются в последний момент. Это происходит, например, когда депортируемый оказывает сопротивление или внезапно заболевает. Как сообщает газета «Bild» со ссылкой на Министерство внутренних дел (Innenministerium), в первом полугодии было уже 387 случаев остановки депортации. Это на 71,2 процентов больше, чем в 2016 году, когда было остановлено 226 репатриаций.

В общей сложности количество депортаций в первом полугодии снизилось. До конца июня их было 12 545, а за такой же период прошлого года — 13 743. Среди депортаций, которые были остановлены, по данным издания «Bild», 186 случаев, когда мигранты оказывали сильное сопротивление репатриации (плюс 53,7 процентов). 61 мигрант внезапно объявил себя больным и был нетранспортабельным (плюс 110,3 процентов).

В 113 случаях экипажи отказывались транспортировать депортируемых (плюс 68,7 процентов). 27 лиц нельзя было доставить на родину, так как их страны происхождения внезапно отказались их принимать (плюс 200 процентов).

В конце июля вступил в силу закон об исполнении обязательства покинуть страну. В соответствии с этим законом лица, обязанные покинуть страну и которые представляют значительный риск для жизни или внутренней безопасности, могут быть более легко взяты под стражу или контролироваться. Им могут одеваться электронные ножные браслеты. Кроме того, может быть ограничена их свобода передвижения.

беженцы, депортация, репатриации