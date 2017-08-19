Меркель осыпали оскорблениями

19.08.2017 09:53   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя RP ONLINE – Wir sind NRW!, YouTube

Видеокадр пользователя RP ONLINE – Wir sind NRW!, YouTube

В ходе избирательных кампаний федеральный канцлер Ангела подверглась ругательствам в Саксонии и Тюрингии. Сторонники движения Pegida и партии AfD нарушили появление председателя ХДС в городке Аннаберг-Буххольц (Annaberg-Buchholz) в Эрцгебирге свистом и призывами «Убирайся» («Hau ab»). Около 150 протестующих собрались на площади Marktplatz, чтобы подготовить канцлеру оглушительный прием. Появление Меркель в Тюрингии сопровождалось оскорблениями.

В Аннаберг-Буххольце на плакатах было написано «Предатель народа», «Не мой канцлер» или «Меркель ГДР 2.0″ («Volksverräter», «Nicht meine Kanzlerin», «Merkels DDR 2.0″). Как сообщили в полиции, было зарегистрировано в общей сложности девять уголовных преступлений: два гитлеровских приветствия, три оскорбления, три нарушения закона о собраниях и оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Меркель защищал большой контингент сотрудников сил безопасности.

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