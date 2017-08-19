Количество краж на железной дороге уменьшилось

19.08.2017 09:51 · 0 комментариев

Борьба с карманными кражами на вокзалах и в поездах концерна Deutsche Bahn, по-видимому, дала свои результаты. В прошлом году их количество, которое до этого возрастало, снова значительно уменьшилось. Однако число расследованных случаев остаётся низким – на уровне 10 процентов.

Количество зафиксированных карманных краж и краж багажа на вокзалах и в поездах в 2016 году впервые за несколько лет снова снизилось. Федеральная полиция зарегистрировала в прошлом году около 41 700 случаев. Годом ранее их было примерно 44 800. В 2012 году число зарегистрированных случаев карманных краж и краж багажа составляло около 24 300. С тех пор оно постоянно увеличивалось.

В 2016 году полицейские и сотрудники железной дороги начали, одевшись в гражданскую одежду, усиленно охотиться за карманными ворами. Кроме того, в ходе совместной кампании Deutsche Bahn и федеральная полиция пытаются обратить внимание пассажиров на то, чтобы они лучше следили за своими вещами. Под девизом «Следите за своими ценными вещами» («Achten Sie auf Ihre Wertsachen») они изготовили плакаты, наклейки и короткие ролики, чтобы информировать о типичных приёмах карманных воров.

Deutsche Bahn, карманные воры, кражи