Меркель: власти ФРГ не потерпят попыток вмешательства в предвыборную борьбу в стране

19.08.2017 09:50 · 0 комментариев

Правительство ФРГ не потерпит попыток вмешательства в предвыборную борьбу в Германии. Об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель во время мероприятия Христианско-демократического союза в городе Херфорд.

«Мы не потерпим вмешательства, каким бы оно ни было», — сказала она. Канцлер особо подчеркнула, что все граждане ФРГ, в том числе турецкого происхождения, имеют право на свободный выбор той или иной партии.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Анкары. «И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и «зеленые» — все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, они должны на выборах преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции», — сказал президент.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал комментарии Эрдогана «грубым вмешательством» в дела Германии.

Выборы в парламент ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября. По итогам голосования будут сформировано правительство и определен канцлер.

tass.ru

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