Меркель: «Терроризм не повлияет на привычный ритм жизни европейцев»

18.08.2017 10:55 · 0 комментариев

Ангела Меркель уверена, что терроризм не повлияет на привычный ритм жизни европейцев. Канцлер ФРГ заявила, что теракты не запугают жителей Евросоюза и террористам не победить. Такое заявление германский лидер сделала в качестве комментария теракта в Барселоне.

Канцлер назвала организаторов терактов убийцами и подчеркнула, что им не удастся внести свои коррективы в привычный образ жизни европейцев, хотя много трагических моментов терроризм уже принес. Также Меркель назвала Барселону воплощением всего, чем гордится современная Европа. Этот город символизирует красоту, терпимость, жизнелюбие и демонстрирует, как гармонично могут сосуществовать люди разных рас, культур и национальностей. Теракт в Барселоне, по словам лидера ФРГ, стал очередным подтверждением того, что исламский террорист лишен человечности.

Меркель добавила, что предвыборная кампания в Германии будет проводится, как и задумано, поскольку выборы являются торжеством демократии. Однако канцлер сообщила о некоторых изменениях: не будет громкой музыки, и все мероприятия будут предваряться минутой молчания в память о погибших во время теракта.

Напомним, что 17 августа в Барселоне фургон совершил наезд на прохожих на пешеходной улице Рамбла. В результате теракта погибли 13 человек, еще более 100 человек получили травмы.

vladtime.ru

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