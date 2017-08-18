Меркель: «Терроризм не повлияет на привычный ритм жизни европейцев»

18.08.2017 10:55   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Телеканал 360, YouTube

Видеокадр пользователя Телеканал 360, YouTube

Ангела уверена, что терроризм не повлияет на привычный ритм жизни европейцев. Канцлер ФРГ заявила, что теракты не запугают жителей Евросоюза и террористам не победить. Такое заявление германский лидер сделала в качестве комментария теракта в Барселоне.

Канцлер назвала организаторов терактов убийцами и подчеркнула, что им не удастся внести свои коррективы в привычный образ жизни европейцев, хотя много трагических моментов терроризм уже принес. Также Меркель назвала Барселону воплощением всего, чем гордится современная Европа. Этот город символизирует красоту, терпимость, жизнелюбие и демонстрирует, как гармонично могут сосуществовать люди разных рас, культур и национальностей. в Барселоне, по словам лидера ФРГ, стал очередным подтверждением того, что исламский террорист лишен человечности.

Меркель добавила, что предвыборная кампания в Германии будет проводится, как и задумано, поскольку выборы являются торжеством демократии. Однако канцлер сообщила о некоторых изменениях: не будет громкой музыки, и все мероприятия будут предваряться минутой молчания в память о погибших во время теракта.

Напомним, что 17 августа в Барселоне фургон совершил наезд на прохожих на пешеходной улице Рамбла. В результате теракта погибли 13 человек, еще более 100 человек получили травмы.

vladtime.ru

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