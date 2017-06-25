Экс-нападающий ЦСКА и Баварии Олич объявил о завершении карьеры

25.06.2017 10:08 · 0 комментариев

Бывший нападающий ЦСКА, Баварии и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.

«Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью», — сказал Олич в интервью Bild.

Последним клубом 37-летнего форварда был Мюнхен-1860, с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона.

Олич с 2003 по 2007 год провел 118 матчей за ЦСКА и забил 43 гола. В составе Армейцев он трижды выиграл чемпионат России, по два раза — Суперкубок и Кубок России, один раз — Кубок УЕФА.

В 2007 году Олич перебрался в Гамбург, а в 2009-м стал игроком Баварии, с которой выигрывал все внутренние немецкие трофеи и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

За сборную Хорватии Олич отыграл 104 матча и забил 20 голов.

shahta.org

Олич, спортивная карьера, футбол, футболист