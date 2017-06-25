В Германии создали первый в мире лифт без тросов

25.06.2017 10:06 · 0 комментариев

Новая технология лифтов не имеет технологического ограничения тросовых лифтов на максимальную высоту.

В немецком городе Ротвайль (в 100 км к юго-востоку от Штуттгарта) 22 июня 2017 года состоялась необычная презентация. Первый в мире лифт Multi без тросов представил изумлённой публике Международный конгломерат ThyssenKrupp. Движущийся по принципу маглева, этот лифт путешествует по этажам здания, а также по коридорам в горизонтальном направлении, передает hronika.info со ссылкой на Hyser.

Tower of Light — один из самых высоких небоскрёбов Германии. Эта 246-метровая бетонная башня стоимостью €60 млн. одновременно является тестовым полигоном для самых современных технологий лифтостроения. В ней изначально предусмотрено 12 шахт специально для испытания лифтов. Бетонное основание шахт специально укрепили, чтобы оно выдерживало свободное падение 40-тонных лифтовых кабин на скорости 160 км/ч.

Небоскрёб – детище архитекторов Гельмута Яна (Helmut Jahn) и Вернера Собека (Werner Sobek) – планируют открыть в июле 2017 года, а необычный лифт-маглев стал последним завершающим штрихом этого проекта. Три из 12-ти лифтовых шахт здания предназначены специально для испытаний Multi.

Инженеры ThyssenKrupp надеются, что инновационный лифт успешно проявит себя во время длительной эксплуатации, и тогда такими лифтами могут оснащаться и другие здания по всему миру. А это не просто удобство для пассажиров, это изменит сами принципы архитектуры зданий, ведь теперь архитекторы не будут ограничены вертикальной ориентацией лифтовых шахт, вокруг которых строилась вся остальная планировка. А если изменится облик небоскрёбов, то изменится и облик городов: вот так вот, благодаря новой конструкции лифта.

Если посмотреть на историю лифтов, то они с самого изобретения Архимедом всегда подвешивались на тросах. Современная версия лифта появилась с изобретением системы безопасного торможения (1854 год, изобретатель Элиша Отис) и после перехода с паровых котлов на электричество – в 1895 году, и до сих пор всегда использовались тросы.

Специалисты говорят, что лифтовая промышленность – очень интересный пример крайне консервативного рынка. На мировом рынке работает всего пять крупных компаний, и почти все они очень древние, настоящие динозавры. Это мировой лидер Otis, компанию основала семья того самого изобретателя Отиса. А также Schindler, Kone, Mitsubishi и ThyssenKrupp – относительный новичок, который начал производить лифты в 1954 году. Десятилетиями они делят рынок, практически не делая никаких технологических прорывов, лишь небольшие улучшения существующей технологии, созданной в 19 веке. Изобретение лифтов без тросов – настоящий технологический скачок, каких не было очень давно.

В лифте Multi установлены линейные двигатели, аналогичные тем, что работают в маглевах и поездах HyperLoop. На видео показано, как кабина двигается вдоль рельса, а на повороте рельс поворачивается на 90° – и лифт может сменить направление движения с вертикального на горизонтальное или наоборот. Поворот занимает несколько секунд, а максимальная скорость лифта составляет около 5 м/с. Это не очень много. Для сравнения, самый быстрый в мире лифт в Shanghai Tower развивает скорость 18 м/с (64 км/ч).

ThyssenKrupp впервые представила идею лифта Multi в 2014 году, вызвав у комментаторов смесь восхищения и скептицизма. Теперь, спустя три года, она провела первый публичный тест лифта без тросов – и доказала, что такое действительно возможно.

В видении ThyssenKrupp, в здании может быть довольно продвинутая система лифтовых шахт, с множеством ответвлений и поворотов. Программное обеспечение лифта будет планировать наиболее оптимальный маршрут, чтобы объехать скопление и доставить пассажира за кратчайшее время. Более того, в системе шахт могут курсировать не один, а несколько лифтовых кабин, которые будут координировать своё местоположение, чтобы их маршруты не пересекались.

Самое главное, что новая технология лифтов не имеет технологического ограничения тросовых лифтов на максимальную высоту. Известно, что трос не может быть длиннее примерно 500 метров, потому что он не выдерживает собственного веса. Таким образом, традиционные лифты не могут подниматься на большее расстояние, пассажирам приходится пересаживаться в другой лифт. У маглева нет такого ограничения. Теперь архитекторам не нужно учитывать эти нюансы при проектировании небоскрёбов, и они могут создавать здания более свободных форм.

Один немецкий застройщик OVG Real Estate уже согласился установить лифты с линейными моторами в своём новом здании – будущем здании East Side Tower в Берлине. Лифты Multi идеально подходят для небоскрёбов. Правда, вряд ли мы увидим большое количество таких лифтов в ближайшее время, потому что система Multi стоит примерно в пять раз дороже обычного лифта.

hronika.info

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