15 полицейских пострадали во время ночных беспорядков в Магдебурге

25.06.2017 10:02 · 0 комментариев

В ходе беспорядков на площади Хассельбахплатц (Hasselbachplatz) в Магдебурге один полицейский был тяжело ранен, еще 14 сотрудников получили незначительные травмы. В ночь на субботу, 24.06.2017, около 150 человек, в основном в состоянии сильного алкогольного опьянения и очень агрессивные, участвовали в столкновениях, в том числе много футбольных хулиганов. Полицейских, по их собственным словам, забросали камнями и бутылками, вследствие чего один полицейский получил ранение головы. Полиция арестовала семь человек.

Полиция регулярно бывает задействована на центральной площади, чтобы предотвращать ночные беспорядки и преступления. В ночь на субботу, 24.06.2017, там снова были нанесены телесные повреждения и повреждения имущества. Полицейские машины были забросаны бутылками. Когда полицейские попытались утихомирить конфликт, ситуация обострилась.

До раннего утра повторялось нанесение травм участниками столкновений друг другу и нападения на сотрудников полиции. Ими были вырваны камни брусчатки и дорожные знаки, перевернуты цветочные горшки и мусорные баки. Полиция была задействована в составе 110 сотрудников, в том числе из федеральной полиции.

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